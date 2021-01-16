İzmir'de yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 zanlı yine para isteyince yakalandı
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İzmir'de yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 zanlı yine para isteyince yakalandı

16.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:37
İzmir'de yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 zanlı yine para isteyince yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı kişinin tarlasını sattırıp 395 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, aynı mağdurdan yine para isteyince yakalandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı kişinin tarlasını sattırıp 395 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, aynı mağdurdan yine para isteyince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki çiftçi G.E'ye telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, adının terör örgütü soruşturmalarına karıştığını ve kendileriyle iş birliği yaparak bu suçlamalardan kurtulabileceğini söyledi.

G.E, 700 bin lira değerindeki tarlasını 395 bin liraya satarak parayı şüphelilere elden teslim etti. Daha sonra durumu yakınlarına anlatan G.E, dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken yaklaşık bir ay sonra G.E. ile yeniden bağlantıya geçen zanlılar, tekrar para istedi.

Polis ekipleri, G.E'den telefonla konuştuğu şüphelilere 8 milyon lira değerindeki tarlasını sattığını, aldığı 2 milyon lira kaporayı verebileceğini söylemesini istedi.

Sahte paralardan oluşan paket hazırlayan polis ekipleri, G.E'nin paketi belirlenen noktaya bırakmasının ardından operasyon düzenledi.

Paketi alarak bölgeden otomobille uzaklaşmaya çalışan 2 şüpheli, takip sonrası yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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