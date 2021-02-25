İzmir'de yaralı pelikanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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İzmir'de yaralı pelikanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

25.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:08
İzmir'de yaralı pelikanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Bostanlı ilçesinde, denizdeki misinaya takılarak uçamayan pelikanın yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

İzmir'in Bostanlı ilçesinde, denizdeki misinaya takılarak uçamayan pelikanın yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün devriye görevi sırasında vatandaşlardan yaralı pelikan olduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Bostanlı sahiline hareket etti.

Ekipler, bölgedeki yaralı pelikanı sahil güvenlik botuna alarak ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sırasında ekipler, pelikanın vücudunda tespit ettikleri balıkçı oltası iğnesini çıkardı.

Karaya getirilen pelikan, Sahil Güvenlik ekiplerinin aracıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı pelikan, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Mengüarslan

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