Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı

14.12.2020 06:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:30

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı
Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı
Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı
Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İlgili Haberler

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü
Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Adem Ljajic Çağdaş Atan Pierre Webo Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Futbol Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 06:30:10. #1.14#
title