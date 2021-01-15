Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

15.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:05

İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, 8 kadın kurtarıldı.

İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, 8 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından gelmelerini sağladıkları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yaklaşık 4 ay takip eden ekipler, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınlara darp, cebir veya baskıyla fuhuş yaptırıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda E.D. (35), H.C.C. (24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32) ve M.E. (27), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:05:34. #1.15#
title