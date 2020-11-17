İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu

17.11.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:49

İzmir'de viyadük altında bir erkeğe ait cansız erkek bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın üzerinden bir kimlik çıkmadı.

Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi, Yeşillik Caddesi'nin altında bulunan viyadükte meydana gelen olayda, iddiaya göre viyadük altında yanmış bir ceset gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve üzerinde kimlik çıkmadığı belirlendi. 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu yerde polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

İzmir'de dehşet: Viyadük altında bulundu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin bulunduğu yerde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yanarak ölmüş halde bulunan cesedin kimliğini ve olayın nedenini belirlemek için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

İzmir'de dehşet: Viyadük altında bulundu
İzmir'de dehşet: Viyadük altında bulundu
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de viyadük altında yanmış ceset bulundu
İzmir'de viyadük altında yanmış ceset bulundu
Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu
Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu
Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
Eminönü'nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Kamala Harris Nikol Paşinyan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer İrem Derici Öykü Karayel Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:48:53. #1.15#
title