İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu

İzmir'de viyadük altında bir erkeğe ait cansız erkek bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın üzerinden bir kimlik çıkmadı.

Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi, Yeşillik Caddesi'nin altında bulunan viyadükte meydana gelen olayda, iddiaya göre viyadük altında yanmış bir ceset gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve üzerinde kimlik çıkmadığı belirlendi. 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu yerde polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin bulunduğu yerde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yanarak ölmüş halde bulunan cesedin kimliğini ve olayın nedenini belirlemek için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı