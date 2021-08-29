İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı

İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Çandarlı'dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı.

İzmir'de Çandarlı'dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dikili ilçesinde saat 14.45'te meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 16 AAH 644 plakalı BMV marka otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada sürücü T.Ç., araçta yolcu konumunda bulunan Ç.İ. ve Y.L. yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı
İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Sibel Can Metin Çekmez Acun Ilıcalı
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 19:00:28. #1.16#

title