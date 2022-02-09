İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Haberler
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İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

AA, Kürşat Gürbüz - Güncel
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İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

İzmir'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Camii'ne getirildi.

Öztürk'ün naaşı, askeri tören ve cenaze namazının ardından Yenikurudere mezarlığına defnedildi.

Törene, Öztürk'ün yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Halil Yaşar Güzel ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Sarı, töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını Öztürk'ün oğlu Serkan Öztürk'e teslim etti.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

İsmail Öztürk, Kıbrıs, İzmir, Türk, Güncel, Haberler

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