Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi - Haberler
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Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Bozkurt Kuruç'u Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni Bozkurt Kuruç'un arşiv görüntülerinin sinevizyonda gösterilmesi Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç'un konuşması Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması Kuruç'un sevenlerinin konuşması İZMİR - Devlet...

Bozkurt Kuruç'u Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni

Bozkurt Kuruç'un arşiv görüntülerinin sinevizyonda gösterilmesi

Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç'un konuşması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması

Kuruç'un sevenlerinin konuşması İZMİR - Devlet Tiyatrolarının önceki dönem genel müdürlerinden tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç için Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

 Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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