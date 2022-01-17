Bozkurt Kuruç için adını taşıyan sahnede tören düzenlendi
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Bozkurt Kuruç'u Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni Bozkurt Kuruç'un arşiv görüntülerinin sinevizyonda gösterilmesi Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç'un konuşması Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması Kuruç'un sevenlerinin konuşması İZMİR - Devlet...
Bozkurt Kuruç'u Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni
Bozkurt Kuruç'un arşiv görüntülerinin sinevizyonda gösterilmesi
Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç'un konuşması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması
Kuruç'un sevenlerinin konuşması İZMİR - Devlet Tiyatrolarının önceki dönem genel müdürlerinden tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç için Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.