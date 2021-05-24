İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, her iki araç içerisinde bulunan toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, her iki araç içerisinde bulunan toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.15 sıralarında, Karaburun - Urla Karayolu 26'ıncı kilometrede meydana geldi. İddiaya göre Engin Yıldırım idaresindeki 34 SL 9618 otomobil ile karşı yönden gelen N.Ü. idaresindeki 45 AAD 35 plakalı kamyonet seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Engin Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet içerisinde bulunan sürücü N.Ü. ile yolcu konumunda bulunan E.Ü. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan A.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Urla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Engin Yıldırım'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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