İzmir'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi İnönü Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, gemi söküm tesisleri yönünden Hürriyet Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Ö.A. idaresindeki 35 NLP 72 plakalı Fiat marka otomobil, İZBAN kavşağında İ.A. idaresindeki 35 FC 551 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol durağında bulunan çelik dubaya çarparak durdu. Kazada araç sürücüleri İ.A., Ö.A ve yolcular H.Ö. ile F.Y. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçların yangına karşı kontrollerini yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR