İzmir'de telefonunu satan kişileri dolandırdığı öne sürülen 5 kişi yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, cep telefonunu satmak isteyen kişileri sahte para vererek dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, cep telefonunu satmak isteyen kişileri sahte para vererek dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ikinci el alışveriş uygulamasından satışa çıkardığı cep telefonlarını alıp, karşılığında sahte para verdiği iddia edilen şebekeye operasyon düzenledi.
Operasyonda mağdurlara ait 2 cep telefonu ile 1150 lira sahte para ele geçirildi.
Polis ekipleri, M.K, H.K, E.A, M.A. ve Ç.I'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.