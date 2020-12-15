İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

15.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:08
İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı. Yapılan çalışmalarla beraber bölgede bulunan sular bu sabah saatlerinde tamamen çekilirken, sahil bandına taşkını önlemek amacıyla kurulan 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi.

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağışlar, dün Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde denizi taşırmış ve bu taşmayla beraber çok sayıda site bahçesi, dükkanlar ve yol kenarında bulunan araçlar sular altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları yürüttü. Bölgede sular altında kalan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Yeni bir taşkın yaşanmaması için 2 kilometrelik kumdan set

Yaşanan felaketin ardından akşam saatlerinde ise sahada çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bölgede bulunan sular, bu sabah saatlerinden itibaren tamamen çekildi. Sahil bandına ise olası yeni bir taşkına karşı kepçe yardımıyla ile 2 kilometrelik kumdan set çekildi. 4 ekip ve 40 personel tarafından oluşturulan kumdan set havadan görüntülendi. - İZMİR

İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi
İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi
İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi
İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi
İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de deniz taştı; felaketin boyutu havadan görüntülendi
İzmir'de deniz taştı; felaketin boyutu havadan görüntülendi
İzmir'de sisli hava etkili oldu
İzmir'de sisli hava etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Şener Şen Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mbaye Diagne Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:13:11. #1.14#
title