Tankerin çarptığı kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için yolda beklediği öne sürülen kamyonete tankerin çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için yolda beklediği öne sürülen kamyonete tankerin çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G idaresindeki 35 KDY 60 plakalı akaryakıt tankeri, Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında yakıtı bittiği için yolda beklediği öne sürülen Z.A. yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen kadın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör