İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı protesto eden İzmirli kadınlar, giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yere fırlattı.

20 yıllık ABD işgalinden sonra, pazar günü başkent Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin büyük bölümüne hakim oldu. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirdiğini ilan etmesinin ardından Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

İZMİR'DE PROTESTO! ÇARŞAFLARI YERE ATTILAR

Ülkede yönetim belirsizliği sürerken kadınlara toplum içinde burka ve çarşaf giyme şartı getiren Taliban'ı İzmir'de bir grup kadın protesto etti. Taliban'ı protesto eden kadınlar, giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı. Çarşaf giyen kadınlar daha sonra basın açıklaması yaparak sloganlar attı.

İşte İzmir'deki protesto gösterisinden kareler;