İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
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İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı

İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı protesto eden İzmirli kadınlar, giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yere fırlattı.

20 yıllık ABD işgalinden sonra, pazar günü başkent Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin büyük bölümüne hakim oldu. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirdiğini ilan etmesinin ardından Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

İZMİR'DE PROTESTO! ÇARŞAFLARI YERE ATTILAR

Ülkede yönetim belirsizliği sürerken kadınlara toplum içinde burka ve çarşaf giyme şartı getiren Taliban'ı İzmir'de bir grup kadın protesto etti. Taliban'ı protesto eden kadınlar, giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı. Çarşaf giyen kadınlar daha sonra basın açıklaması yaparak sloganlar attı.

İşte İzmir'deki protesto gösterisinden kareler;

İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan bir grup kadın giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı
İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan bir grup kadın giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı
İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan bir grup kadın giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı
İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan bir grup kadın giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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İzmir'de Taliban'ı protesto için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı - Haberler
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