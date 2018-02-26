Yaşlı Adamın Şüpheli Ölümü! Cesedi, 1 Hafta Sonra Bulundu

İzmir'de komşular gelen kötü kokular yüzünden yalnız yaşayan yaşlı adamın evine girdi. Kapının kilidinin kırık olduğunu fark eden komşular polise haber verdi. Yaşlı adamın 1 hafta önce öldüğü ortaya çıktı.

DAİREDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR HAREKETE GEÇİRDİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça'nın dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu.

KAPISININ KİLİDİ KIRILMIŞ

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı dairenin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti. Daha sonra daireye giren ekipler, yatak odasında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kurtça'nın şüpheli ölümü nedeniyle Cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Kurtça'nın komşularının ifadesine başvurdu.

1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Öte yandan, evde yapılan çalışmalar sonucunda, Kurtça'nın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan teknik çalışma sonucunda, Kurtça'nın kesin ölüm nedeni tespit edilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.