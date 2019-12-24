İzmir'de su arızası giderildi, ana hatta su verilmeye başlandı

24.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:58

Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e su getiren ana isale hattındaki borunun patlamasının ardından seferber olan ekipler, arızayı giderdi. Çalışmalar kapsamında patlayan boru yenilendi ve ana hatta su verilmeye başlandı. Suyun, kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor.



Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e su getiren ana isale hattındaki boru patlamış, İzmir'in 3 büyük ilçesi Karabağlar, Buca ve Gaziemir ilçeleri susuz kalmıştı. Arızanın ardından seferber olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, sabahlara kadar çalıştı. Patlayan boru yenilenirken, ana hatta su verildi ve arıza giderildi. Suyun, gün içerisinde üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor. Suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceğini belirten yetkililer, akşam saatlerine kadar suyun tüm konutlara ulaşmasını bekliyor.



Çalışmaları denetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentte bir daha böyle bir arızadan kaynaklı su kesintisinin yaşanmaması için iki adım atacaklarını duyurdu. Suda kaynak çeşitliliği sağlamak adına, Gördes Barajı'ndan gelen suyun mevcut isale hatlarına entegre edileceği, elektromanyetik dalgalarla yer altındaki hatların röntgenini çekilerek riskli boruların tespit edileceği belirtildi.



"Sorunun yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız"



Soyer, Tahtalı Barajı ana isale hattında meydana gelen büyük çaplı arızayı gidermek için aralıksız çalışan İZSU çalışanlarına da teşekkür etti. Soyer, "Öncelikle bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına Gördes Barajı'nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes'ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek 'PipeDiver' denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA