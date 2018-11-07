Saldırgan, İstasyonda Duran Genci Sırtından Bıçakladı

İzmir'in Buca ilçesinde, akaryakıt istasyonunda N.A. (21) tarafından sırtından bıçaklanan Umut Özdemir (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz gencin bıçaklanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan şüpheli N.A. ise kısa sürede yakalandı.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, akşam saatlerinde Buca'daki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Umut Özdemir, akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkasından yaklaşan N.A., henüz bilinmeyen nedenle Özdemir'i sırtından bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'i Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi. N.A.'nın Özdemir'i bıçakladığı anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis kaçan N.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.