İzmir'de simit fiyatının artması kimseyi memnun etmedi

05.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:01

İZMİR'de, uzun süredir beklenen simit ve boyoz fiyatlarındaki artış yüzde 16 oranında gerçekleşti. İzmirliler, 1 lira 75 kuruştan satılan simit fiyatlarındaki artıştan memnun olmasa da zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "İzmir halkı diğer büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara göre şanslı. Çünkü gevreği ucuz yiyor. Esnaf 2 lira olmasını istiyordu. Onlar da haklı, memnun olan da olmayan da var" dedi.

İzmir'de 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere simit fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldı. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılmaya başlandığını açıklayan İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, bu talebin esnaf tarafından uzun süredir dile getirildiğini belirterek, "İzmir'de boyoz, gevrek, poğaça ve yumurta 1 lira 75 kuruştan satılacak. Yüzde 16'ya varan bu artış tüketici fiyat endeksi TEFE- TÜFE'nin de altında bir oran" dedi. İzmir'de 3 binin üzerinde fırıncı olduğunu, ancak hepsinin odalarına kayıtlı olmadığını anlatan Erişen, her yıl aralık ayında fiyat artışının olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu yıl unda yüzde 40'a varan artış oldu. Elektrik giderlerinde ise yüzde 74 artış oldu. Her 3 ayda bir toptancılar hesap yapıyor. Biz herkesi düşünerek zam kararı aldık. Her gün gevrek tüketen ve asgari ücret ile geçimini sağlayan insanları da düşündük. Bize göre İzmir halkı diğer büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara göre şanslı. Çünkü gevreği ucuz yiyor. Esnaf 2 lira olmasını istiyordu. Onlar da haklı, memnun olan da olmayan da var. En son 15 ay önce zam yapılmıştı. Bizim elimizde olsa 24 ay beklesek. Ama fırıncı esnafı beklemek istemiyor. Sıkıntıları var. Poğaça, boyoz, gevrek, yumurta ya da peynir 1 lira 75 kuruştan satılacak. Ama unlu mamullerin satışını yapan yerlerde farklı ürünler de var. Bir ekmek de 1 lira 25 kuruş. Ama gramaja göre fiyatı da değişiyor."'EKMEKTEN PAHALI'Her gün simit tükettiğini anlatan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Bikeç (14), "Ben okulda her gün alıyorum. Çünkü fiyatı uygun ve doyurucu. Bugün de aldım. Günlük harçlığım 10 lira. Ancak yetiyor. Gevrek ile karnımı doyuruyorum" dedi. Ziya Demir, "Gevrek devamlı alıyoruz. En son 1 lira 50 kuruşa aldım. Fiyat artışı yetkililerin elinde. Aç kalmamak için yine alacağız, mecburuz" diye konuştu.İzmir'e Bursa'dan geldiğini belirten Ahmet Vural ise fiyat karşılaştırması yaparak şunları söyledi:

"Bursa'dan geldik. Biz simiti sık tüketiyoruz. Bursa'da 1 lira 25 kuruş. O fiyat uygun. İzmir'de 1 lira 75 kuruş, ekmekten pahalı çok uygun sayılmaz."

Kaynak: DHA