İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sarılar mahallesinde ikamet eden Mehmet Irmak (69) ve Uğur Ozan (38), akrabalarının düğününden ayrıldıkları sırada, Ozan ile aralarında daha önceden husumet bulunan S.G, Ozan'ın kullandığı otomobile tüfekle iki el ateş etti.



Olayda, kurşunlar yolcu kısmında oturan Irmak'ın kalbine saplanırken, Ozan kolunu sıyıran saçmalarla hafif yaralandı.



Olay sonrasında Irmak ve Ozan aynı otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Irmak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli S.G'nin firar ettiği öğrenildi.



Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Otomobil sürücüsü Ozan'ın, 2007 yılında Kemalpaşa ilçesinde S.G'nin abisi Ali İhsan Gönlüşen'e otomobille çarparak ölümüne neden olduğu, bu olaydan dolayı kapalı cezaevinde yattığı ve açık cezaevine sevk edildiği için izinli çıktığı öğrenildi.