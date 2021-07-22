İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle C.D. ile S.E. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. silahla S.E. ve yanındaki G.B'ye (22) ateş edip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

S.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, C.D'yi saklandığı yerde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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