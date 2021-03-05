İzmir'de "Sakura esintisi" etkinliğinde çevrim içi Japon kültürü anlatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İzmir'de "Sakura esintisi" etkinliğinde çevrim içi Japon kültürü anlatılacak

05.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:56
İzmir'de

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen "İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri başladı.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen "İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri başladı.

Başkonsolos Hisao Nishimaki çevrim için düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) iş birliğiyle gerçekleştirdikleri etkinliğin zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti.

Nishimaki, konserler, belgesel gösterimleri, yarışmaların yer aldığı etkinliğin Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini geliştireceğine inandığını ifade etti.

Etkinliğin ilk bölümünde "Vatana Giderken Heimei Maru" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında 15 Mart tarihine kadar çevrim içi olarak Japonca konuşma yarışması, origami atölyesi, eğitim bursu semineri ve konserler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cansu Dere Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de "Sakura esintisi" etkinliğinde çevrim içi Japon kültürü anlatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:07:32. #1.15#
title