İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 22 oldu

İZMİR'de, sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz hayatını kaybetti. Kentteki sahte içki ölümleri nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Foça ilçesinde sahte alkol içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz, buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Öz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece, İzmir'deki sahte içki ölümlerinin sayısı 22'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN