Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş

İzmir'de sahte içki tükettikleri için hastaneye kaldırılan şahısların ailelerinin hüzünlü bekleyişi sürerken, yaşamını kaybeden amcası hakkında konuşan yeğen, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

İzmir'in Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde, iddialara göre, sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kişilerden Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Adem Güneş (61), Aydın Göksoy (58) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin ise hastanelerde hala tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna getirildi. Ölen kişilerin yakınlarıda cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna geldi.

"AMCAM KAÇAK İÇKİDEN DOLAYI VEFAT ETMİŞ"

Hayatını kaybeden Aydın Göksoy'un yeğeni, amcasının geçtiğimiz pazar günü yengesiyle birlikte içki içtiğini söyleyerek, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Bu zehirlenme süresi 4-5 gün sürüyor. Cuma gecesi saat 03.00'te hastaneye gidiyorlar. Yengem farklı bir hastaneye sevk ediliyor ve hala tedavisi sürüyor. Amcam da orada kalp krizi geçiriyor. Daha sonra ikinci kalp krizini de geçirince hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

"PET ŞİŞELERDE NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞEYLERİ İÇMEYİN"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depolara ve işy erlerine baskınlar düzenlemişti. Ekiplerin operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Bu arada emniyet birimleri, pet şişelerde, ne olduğu belli olmayan sıvıların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY