Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş

10.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:47

İzmir'de sahte içki tükettikleri için hastaneye kaldırılan şahısların ailelerinin hüzünlü bekleyişi sürerken, yaşamını kaybeden amcası hakkında konuşan yeğen, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

İzmir'in Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde, iddialara göre, sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kişilerden Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Adem Güneş (61), Aydın Göksoy (58) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin ise hastanelerde hala tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna getirildi. Ölen kişilerin yakınlarıda cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna geldi.

Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam çok sevdiği için daha fazla içmiş

"AMCAM KAÇAK İÇKİDEN DOLAYI VEFAT ETMİŞ"

Hayatını kaybeden Aydın Göksoy'un yeğeni, amcasının geçtiğimiz pazar günü yengesiyle birlikte içki içtiğini söyleyerek, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Bu zehirlenme süresi 4-5 gün sürüyor. Cuma gecesi saat 03.00'te hastaneye gidiyorlar. Yengem farklı bir hastaneye sevk ediliyor ve hala tedavisi sürüyor. Amcam da orada kalp krizi geçiriyor. Daha sonra ikinci kalp krizini de geçirince hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

"PET ŞİŞELERDE NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞEYLERİ İÇMEYİN"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depolara ve işy erlerine baskınlar düzenlemişti. Ekiplerin operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Bu arada emniyet birimleri, pet şişelerde, ne olduğu belli olmayan sıvıların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam çok sevdiği için daha fazla içmiş
Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş
Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş
Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Mehmet Muş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Erol Bulut Roland Garros Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amcasını sahte içkiden kaybeden yeğen: Yengem iki bardak içerken, amcam sevdiği için daha fazla içmiş - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:47:35. #1.14#
title