İzmir'de sahte içki ve sigara operasyonu
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İzmir'de sahte içki ve sigara operasyonu

İzmir'de sahte içki ve sigara operasyonu
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla İlçesinde kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla İlçesinde kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplum sağlığının korunması, sahte, kaçak içki ve sigara ile mücadele kapsamında teknik takibe alınan U.E, Çeşmealtı'nda gözaltına alındı.

Savcılık talimatı ile şüphelinin Güvendik Mahallesi'ndeki evinde arama yapan ekipler, 30 litre etil alkol, kaçak olarak üretilmiş 10 litre rakı, 20 litre votka, 6 litre viski, sahte içki yapımında kullanılan 1,4 litre anason esansı, 130 santilitre votka esansı ve 32 bin 280 adet filtreli sigara ele geçirdi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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