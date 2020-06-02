İzmir'de sahte içki üretimi yapılan eve baskın: 2 gözaltı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, 157 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, 157 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İhsan Alyanak Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski, 75 önlü arkalı şişe etiketi, 80 adet rulo halinde şişe etiketi, 100 viski şişesi kapişonu ve 1 adet 30 litre kapasiteli sahte içki karıştırmada kullanılan plastik bidon ve 30 boş şişe ele geçirildi. Evde bulunan B.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA