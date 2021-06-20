İzmir'de sağlık çalışanları aşı olmayanları telefonla bilgilendiriyor
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İzmir'de sağlık çalışanları aşı olmayanları telefonla bilgilendiriyor

İzmir'de sağlık çalışanları aşı olmayanları telefonla bilgilendiriyor
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşların yaşadıkları tereddütleri, onlara telefonla ulaşarak gidermeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşların yaşadıkları tereddütleri, onlara telefonla ulaşarak gidermeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Kent genelinde 1 milyon 800 bini birinci doz olmak üzere yaklaşık 2 milyon 780 bin doz aşı yapıldı.

Aşı uygulamalarının yapıldığı sağlık merkezlerinden Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde, günde 10 bin doz aşı yapılıyor. Boş aşı şişeleri, tıbbi atık kutularını dolduruyor.

Mehmet Burak Öztop, hastanenin aşı polikliniğinde yaptığı açıklamada, kent genelinde aşılama sürecinin yoğun bir şekilde sürdüğünü, tüm sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede mesailerine devam ettiğini vurguladı.

Salgın boyunca kent genelinde yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmadığını belirten Öztop, "Şu anda Kovid-19'a ayırdığımız yoğun bakım yatak sayımız normal yoğun bakım yatak sayımızın 4'te biri civarında. Bunun da yüzde 30'unda doluluk var. Normal hastaları takip ettiğimiz yoğun bakımlarda yüzde 67 civarında bir yoğunluk var. Servis yataklarımızda yüzde 57 civarında doluluk var. Oldukça stabil şekilde seyrediyoruz." dedi.

Öztop, salgının başından bu yana kent genelinde bulunan hastanelerde ameliyatların ve Kovid-19 hastalığı dışında başka rahatsızlıkları bulunan kişilerin tedavilerinin sürdüğünü hatırlattı.

"Günlük 101 bin doz aşıya ulaştık"

İzmirlilerin aşılanma çalışmalarına çok önem verdiğini vurgulayan Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kent genelindeki hastanelerde bir rekora imza atarak günlük 101 bin 600 doz aşı yaptık. Bu rakamı 110 bine yükseltmek istiyoruz. En son açılan yaş gruplarında aşılanmaya yönelik çok ilgi var. 90 ila 55 yaş grupları arasında yüzde 82 ve 83 oranında aşılama var. Biz bunları yukarıya çekme açısından çalışma yapıyor, 55-65 yaş grubundan başlayarak aşılanmayan vatandaşlara telefon ediyoruz. Şu ana kadar 20 bin civarında vatandaşımıza telefon ettik. 20-25 bin civarında kişiyi daha aramayı düşünüyoruz. Aşıyla ilgili kafalarında yaşadıkları tereddütlere ilişkin uzman arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyor. Bu çalışma sayesinde o yaş grubunda aşılanma oranında yüzde 50 oranında artış oldu. Biz neden vatandaşlarımızın aşı olmadığını öğreniyoruz. Ona yönelik de açıklamalarda bulunuyoruz. Ana sebepler arasında aşıyla ilgili yan etki tereddütlerinin olduğunu, zaman bulamadıklarını ve randevu alamadıklarını söylüyorlar."

Öztop, telefonda görüştükleri kişilerin randevularını oluşturduklarını, gerekiyorsa aşılarını evde yaptıklarını ifade ederek, organize sanayi bölgelerinde görev yapan mobil aşı ekiplerinin de yaklaşık 10 bin kişiyi aşıladığını kaydetti.

Hastanenin aşı birimi sorumlusu hemşire Kezban Deniz de salgınla mücadelede uzun bir süre Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaptığını anımsattı.

Vaka sayılarının azalmasıyla aşılama polikliniğinde görev yapmaya başladığını aktaran Deniz, "Vaka sayıları düştüğü için mutluyuz. Aşılamayla birlikte bu hastalığın üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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