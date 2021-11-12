İzmir'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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İzmir'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6'sı Kemalpaşa Belediyesi personeli 11 şüpheli, 6 aylık çalışmanın ardından 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "izinsiz yapı inşa edenlere cezai işlem uygulamamak", "yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet almak" gibi suçlar işledikleri öne sürülmüştü.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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