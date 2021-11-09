Son Dakika | İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, AA muhabirine, belediyeye geldiğinde arkadaşlarının konuyu kendisine ilettiklerini belirtti.

Operasyonun detayları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını kaydeden Karakayalı, "Şu anda ne yönde olduğunu bilmiyorum. Birkaç arkadaşımızı ifadeye çağırmışlar. İmardan sorumlu arkadaşımızı da almışlar. Gelişmeleri takip ediyorum." dedi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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