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Raylara giren martı tramvayı yavaşlattı

AA, Tezcan Ekizler - Güncel
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İzmir'de Fahrettin Altay-Halkapınar seferini yapan tramvay, raylarda yürüyen bir martı nedeniyle seferini gecikmeli tamamladı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fahrettin Altay-Halkapınar seferini yapan tramvay, raylarda yürüyen bir martı nedeniyle seferini gecikmeli tamamladı.

Tramvayın seferi sırasında Göztepe durağı yakınlarında raylara bir martı girdi. Vatmanın tramvayı yavaşlatmasına rağmen, martı hattan çıkmadı.

Durumu telsizle merkeze bilgilendiren vatman, martıyı raylardan çıkarmak için aracından inip bir süre martının peşinde yürüdü.

Martının raylardan çıkmasıyla tramvay seferine devam etti.

Vatmanın, bu anlardaki çabası, çevredekilerin cep telefonlarına ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Raylara giren martı tramvayı yavaşlattı

Raylara giren martı tramvayı yavaşlattı

Raylara giren martı tramvayı yavaşlattı

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Fahrettin Altay, Göztepe, Tramvay, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Haber

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