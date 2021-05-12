İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaza yapınca şüpheliler yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan halı yıkama aracı kovalama sırasında kaza yapınca araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan halı yıkama aracı kovalama sırasında kaza yapınca araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine bir aracı fiziki takibe aldı.

Asarlık Yeşilpınar Mahallesi Mezarlık bölgesinde sürücüsü polis memurlarının dur ihtarına uymayan 35 EE 858 plakalı halı yıkama aracı ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında aracın kaza yapması sonucu M.S. (27), Ö.S.(29), F.S.(26), F.B.(21) ve B.M. (20) yakalandı.

Araçta yapılan aramada tabancalar, şarjör ve fişekler ile otomatik av tüfekleri ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların 10 Mayıs'ta C.S. isimli şahsın yaralanma olayında kullanılan silahlar olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp