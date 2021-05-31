İzmir'de polen yoğunluğunun eylüle kadar sürmesi bekleniyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, bu yıl İzmir'de polen yoğunluğunun eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, bu yıl İzmir'de polen yoğunluğunun eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

EÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla önceki yıl başlatılan "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması, polene karşı alerjisi olanların hayatını kolaylaştırıyor.

Prof. Dr. Güvensen, AA muhabirine, çalışma kapsamında yerleşke ile Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne polen yakalama cihazları kurulduğunu ve alınan haftalık polen örneklerinin üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen riski hesaplandığını söyledi.

Polen uyarılarının, uzmanların değerlendirmeleriyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi tarafından açılan "https://polenalerji.ege.edu.tr" internet sitesinden yayımlandığını aktaran Güvensen, bu uygulamanın, alerjisi olanların önceden tedbir almasını sağlarken, farklı alerji kaynaklarına ilişkin de bilgiler verdiğini aktardı.

"Refüjlerde biçilmeyen çimler polen saçıyor"

Prof. Dr. Aykut Güvensen, havaların ısınmasıyla İzmir için bu dönemde odunsu bitkilerin polenlerinin yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir için atmosferde özellikle bu dönemde zeytin polenlerinin baskınlığı söz konusu. Bunun dışında meşe polenlerinin de arttığını görüyoruz. Hem bu bitkilerin çiçeklenme zamanı hem de havaların ısınmasıyla atmosferdeki polen miktarı oldukça yüksek. Bunun dışında ısırgan otugillerin polenlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Isırgan otu polenleri de aslında İzmir havasında 9 ay hemen hemen görüyoruz. Yoğunluk olarak geçen ay daha fazlaydı şimdi de havada fazla miktarda ısırgan otu polenlerini görmekteyiz. Her zaman olduğu gibi buğdaygillere ait polenler de çok fazla."

Kent içinde refüjlerde çimlerin, bu yıl kısıtlama dolayısıyla biçilmediğini ve bu nedenle çok fazla polen ürettiğini aktaran Prof. Dr. Güvensen, sözlerine şöyle devam etti:

"İki sene öncesiyle karşılaştırdığımızda bu dönem buğdaygillerin polenlerinin atmosferde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da tabii buğdaygillere karşı alerjisi olan insanlar arasında dezavantaj oluşturur. Çünkü bunların polenleri yüksek alerjik etkiler yapmaktadır. Haziran ayının ortalarına kadar odunsu bitkilerin polenlerinin yüksek olduğunu göreceğiz. Temmuz-ağustos aylarında da otsu bitkilerin baskınlığı söz konusu olacaktır. Yani atmosferde polenlerin yoğunluğu ancak eylül ayı ortalarında azalacaktır."

Yayımladıkları İzmir Polen Alerji Bülteni'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Güvensen, şimdiye kadar 500 bin civarında tıklanmanın söz konusu olduğunu belirtti.

"Sistemin Ankara'da da kurulması düşünülüyor"

Aykut Güvensen, söz konusu bültene, EÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabildiğini dile getirerek, bu sayede daha fazla kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Polen alerjisi olan insanların bu bültene bakarak dışarıya çıktığını dile getiren Güvensen, şunları söyledi:

"Sitede bir anket oluşturduk o anketler sonucunda geri bildirimlerin gerçekten çok olumlu olduğunu gördük. Şu anda sadece İzmir'de olan bir çalışma. Ankara'da da kurulması düşünülüyor. Daha sonra diğer illerde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Biz bunu topluma hizmet olarak görüyoruz. İnsanların yaşam standartlarının kalitelerinin arttırılması adına bu tür çalışmalar önem taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan