İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın

25.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:48

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yanan maddenin plastik olması nedeniyle söndürme işleminin uzun süreceği, alevlerin başka bir yere sıçrama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.

Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA