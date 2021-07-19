İzmir'de park halindeyken freni boşalan minibüs apartmana çarptı
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İzmir'de park halindeyken freni boşalan minibüs apartmana çarptı

İzmir'de park halindeyken freni boşalan minibüs apartmana çarptı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde park halindeyken freni boşalan servis minibüsü, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartmana çarparak asılı kaldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde park halindeyken freni boşalan servis minibüsü, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartmana çarparak asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı dairede oturanlar büyük korku yaşadı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Egekent Mahallesi Merkez Cami Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuştan aşağıya doğru kontrolsuz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmmanın duvarına çarptı. Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı apartmanda oturanlar sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Servis minibüsü ve apartmanda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir'de park halindeyken freni boşalan minibüs apartmana çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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