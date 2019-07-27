İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
A.B. yönetimindeki 35 AGB 494 plakalı otomobil, Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Fatma Demir'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ambulansla kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kaynak: AA
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