İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki otomobil aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki otomobil aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu konumunda bulunan kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Melek Aslan (32) idaresindeki Nissan marka 35 AIE 031 plakalı otomobil, Buca'dan Bornova yönüne seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan F.Ç (42) yönetimindeki 20 P 1828 plakalı Mercedes-Benz marka tırın 20 P 1829 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü

İhbar üzerine adrese 110 AKS ekipleri de sevk edilirken, AKS ekiplerince tırın altında sıkışan otomobil çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Melek Aslan'ın hurdaya dönen aracın içerisinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yolcu konumunda bulunan Samet Hafızoğlu'nun ise ağır yaralandığı tespit edildi. 110 AKS ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Hafızoğlu, ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafızoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Melek Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü F.Ç., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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