İzmir'de otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle yola devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen iş makinesine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle yola devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen iş makinesine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara asfaltı Uncubaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde etkili olan fırtına sebebiyle yola ağaç devrilmesinin ardından olay yerine gelen iş makinesi yolu açma çalışmasına başladı. Bu sırada İzmir istikametine seyreden Ülkü Yaşurgan (81) idaresindeki 45 SY 034 plakalı araç iş makinesine çarptı. Kazada sürücü ve eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) araç içerisindeki sıkışırken, durum vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve 110 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yolcu konumunda bulunan Asuman Ayşe Yaşurgan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Ülkü Yaşurgan ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı sürücü, önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Asuman Ayşe Yaşurgan'ın cansız bedeni Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iş makinesi operatörü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı