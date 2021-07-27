İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar, çok sayıda itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar, çok sayıda itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7563/10 Sokak'ta bulunan otluk alanda çıktı. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada meydana gelen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama şüphesi

Bir diğer otluk alandaki yangın ise akşam saatlerinde Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi 555 Sokağın caddeye bakan yamacında meydana geldi. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, vatandaşların yangın alanına yakın bir noktadan kaçan şahısların olduğu yönünde polis ekiplerine beyanda bulunması üzerine, ekipler tarafından kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Her iki yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Barış

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
21 yaşındaki genç antrenör evinde ölü bulundu! Spor yaparken kalp krizi geçirdiği düşünülüyor
21 yaşındaki genç antrenör evinde ölü bulundu! Spor yaparken kalp krizi geçirdiği düşünülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:58:47. #1.15#

title