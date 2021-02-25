Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş
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Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş

25.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:30

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın babası Altan Kınacı, kızını ararken zanlının telefonuna ulaştığını belirterek, yaptıkları görüşmeyi anlattı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın babası Altan Kınacı, kızını ararken zanlının telefonuna ulaştığını belirterek, yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Altan Kınacı, taziye evinde AA muhabirine, kızlarının öldürülmüş olması dolayısıyla ailecek büyük şok yaşadıklarını kaydetti.

Kızının 12 Şubat'ta evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını anlatan Kınacı, şunları söyledi:

"Kızım evden ayrıldıktan sonra Özlem isimli bir arkadaşının yanına gitmiş. Burada tartışma çıkmış. Evden çıkmış. Dışarıda T.Ö.İ . ile tanışmış. Kızım parkta, son olarak T.Ö.İ'nin telefonundan arkadaşı Özlem'e mesaj atmış. Bunun üzerine, T.Ö.İ"yi aradım. 'Benim kızım senin numaradan arkadaşına mesaj atmış' dedim. 'Ben kendisini parkta gördüm. Bir derdi var mı?' diye sordum. O sırada benim telefonumu kullandı." dedi. Ben de 'Allah razı olsun' dedim. Ertesi gün Ürkmez Mahallesine gittik. T.Ö.İ. aradım ve oturdukları parkta görüştük. Bana, 'Abi ben biraz yanında oturdum sonra arkadaşım gelecek diye ayrıldım' dedi. 'Birlikte karakola gidelim, orada da anlat' dedim. Birlikte karakola gittik. Aynı yalanları karakolda da anlattı. Hiç renk vermedi. Hatta çıkışta cebine para koyacaktım, yardım etti, adamlık etti, diye."

Kızının, arkadaşına attığı mesajlarda korktuğunun anlaşıldığını da belirten Kınacı, "Ben kızımı erkek gibi yetiştirdim. Ne yediler içtiler bilmiyorum ama normalde kızım ona karşı koyardı. Buna 50 sene veya idam verilse ne olur. Benim 20 yaşındaki kızım geri gelmez. Allah'a şükrediyorum, cesedini de bulamayabilirdik." diye konuştu.

Öte yandan, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 2019'da İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ile bir mekanda dans ederken çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Sanatçı Durmuş da Ayşe'yi o geceden hatırladığını olay öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat'ta ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) cesedi, 20 Şubat'ta Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu.

Yapılan araştırmada sorgulanan erkek arkadaşı R.S, Kınacı ile tartıştıklarını ve bir daha kendisini görmediğini ifade etmişti. Kınacı'nın, R.S'nin evinden ayrılmasının ardından T.Ö.İ'nin aracına bindiği belirlenmişti.

Seferihisar'da gözaltına alınan T.Ö.İ'nin ilk ifadesinde, Kınacı ile uyuşturucu kullandıklarını, çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü söylemişti. T.Ö.İ, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş
Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş
Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş
Ormanlık alanda cesedi bulunan genç kadının babası, kızını ararken zanlıyla görüşmüş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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