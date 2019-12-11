İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri
Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğunca, "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği kapsamında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, solistliğini ise Burcu Uyar yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren ve sanatçıların uzun süre alkışlandığı konserin ardından Başkonsolos Rainer Lassig, katılımcıların yeni yılını kutladı.