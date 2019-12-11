İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri
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İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.

11.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:42
İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında 'de sahne aldı.

'nın İzmir Başkonsolosluğunca, "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği kapsamında Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, solistliğini ise Burcu Uyar yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve sanatçıların uzun süre alkışlandığı konserin ardından Başkonsolos Rainer Lassig, katılımcıların yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA
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