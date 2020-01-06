İzmir'de ölen kadının organları nakledilmişti, nakil sonrası iki kişi öldü

06.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24

İZMİR (İHA) – Ödemiş'de, eşinin dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organları 3 kişiye nakledildi. Ancak, nakilden sonra 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ölümlerle ilgili Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden ise açıklama geldi.



Ödemiş ilçesinde, tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı.



2 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda



Tekin'in organlarından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından Münire İnanç ve Arife Aykut (60) fenalaştı. İki kişi, Ege Üniversitesindeki Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. İki hasta daha sonra ise hayatlarını kaybetti. Nakil olan Ali Uslu ise yoğun bakıma alındı. Ölen her iki hastanın ailesinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, Ege Üniversitesi Hastanesinden açıklama geldi.



"Nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir"



EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. Göksel, "Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1988 yılından bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağlamıştır. Uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla bugün ülkemizin öncü organ nakil merkezleri arasında yer alırken dünyada da başarılarıyla anılmaktadır. Ülkemizdeki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezimizde de organ nakli, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabilmektedir. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemleri yine bu doğrultuda devam etmektedir. Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir" dedi.



Öte yandan ölen 2 kişinin cenazesi Denizli'de toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA