İzmir'de motosiklet hırsızlarına suçüstü
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İzmir'de motosiklet hırsızlarına suçüstü

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, devreye görevi yürüten jandarma ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı.

İzmir'de motosiklet hırsızlarına suçüstü
26.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:30

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, devreye görevi yürüten jandarma ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yürütürken, motosiklet üzerindeki iki erkek şahsı görerek durdurmak istedi. Şahıslara 'dur' ihtarında bulunulmasına rağmen şüpheliler kaçmaya çalıştı. Ekipler, iki kişiyi kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından motosiklet üzerinde yapılan ön incelemede, motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Yine ekiplerin yaptığı araştırma ve soruşturmalar neticesinde şüpheli M.Ö ve B.K isimli şahısların, aynı gün içerisinde Yelki Mahallesi'nden motosikleti çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerden B.K. gözaltına alınırken, diğer suça sürüklenen çocuk M.Ö. ise savcıdan alınan talimat ile ailesine teslim edilerek serbest bırakıldı.

İfadesi alınan B.K isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Menemen'deki cezaevine konuldu. Çalınan motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından U.E'ye teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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