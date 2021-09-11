Mobilya atölyesinde yangın çıktı - Haberler
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Mobilya atölyesinde yangın çıktı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Karabağlar Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken polis ekipleri de sokakta çevrenin güvenliğini sağladı.

Atölyenin yanında bulunan 3 katlı apartman, yangının sıçraması ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atölyenin sahipleri polis ekiplerinin yardımıyla işletmede bulunan evrakların bir kısmını dışarı çıkarttı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan vatandaşlar, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.

Mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde yangın çıktı
AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri
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