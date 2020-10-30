İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Merkez üssü İzmir olan ve İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 6,6 olarak açıkladı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Depremin merkez üssü olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, sokaklar doldu taştı.