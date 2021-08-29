İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
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İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü İzmir'in Aliağa ilçesindeki metruk evde çıkan yangın kısa süreli panik oluştururken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki metruk evde çıkan yangın kısa süreli panik oluştururken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın öğlen saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 313 Sokak'ta metruk bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan metruk müstakil evin içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede etrafa sıçramandan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü
İzmir'de metruk ev yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün

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