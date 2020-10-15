Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı

15.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:27

İzmir'de şizofreni hastası olduğu öne sürülen ve maskesiz markete giren bir şahıs, maske takması yönünde uyarı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan market müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve süpermarkete giren bir şahıs, maske takmaması sebebiyle uyarılınca kendisini uyaran süpermarket müdürünü 3 yerinden bıçakladı.

KENDİSİNİ UYARAN MARKET MÜDÜRÜNE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre şizofreni hastası olduğu iddia edilen Gürler V., maskesiz bir şekilde alışveriş yapmak üzere süpermarkete girdi. Süpermarket müdürü S.S, şahsı maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine Gürler V., sinirlenerek yanında bulunan bıçakla S.S'ye saldırdı. Göğsünden ve kafasından 3 bıçak darbesi alan S.S, yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla kaçarak oturduğu apartmana doğru kaçtı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Süpermarkette çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı S.S'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı S.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 HAFTA ÖNCE ANNESİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan, polis ekipleri de Gürler V'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın oturduğu apartmana doğru kaçtığı ihbarını alınca apartmanın önüne gitti. Ancak şahıs kapıyı kilitlediğinden dolayı kapı açılamadı. Bunun üzerine apartmanın önüne çilingir çağırılarak kapı açıldı. Apartmanın içinde Gürler V'yi yakalayan polis ekipleri, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şahsın 1 hafta önce annesini de bıçakladığı öğrenildi.

Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

İlgili Haberler

Dini nikahlı eşine maske uyarısı yapan doktora önce hakaret etti, sonra bıçakla saldırdı
Dini nikahlı eşine maske uyarısı yapan doktora önce hakaret etti, sonra bıçakla saldırdı
İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Haber Yorumları (2)
BU NASIL BİR DEVLET: Arkadaş, akıl hastalarının, normal insanların arasında dolaşabilmesi nekadar saçma bir olay. Cezai ehliyeti yok. 100 Kişiyide öldürse ceza almayacak. Bu gibiler akıl hastanesinde veya 7/24 ilaç verilerek refakatçisi ile birlikte dolaştırılmalıdır.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FAKİR: haftaya kimi bıçaklayacak. bunlar için özel yerler olmalı. masumlara zarar vermeleri engellenmeli
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Sam Cansu Dere Merve Boluğur
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Kabak Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 23:02:24. #1.14#
title