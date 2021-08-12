İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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