İzmir'de kumar oynadıkları belirlenen şüpheliler dolaplarda saklanmaya çalıştı
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İzmir'de kumar oynadıkları belirlenen şüpheliler dolaplarda saklanmaya çalıştı

05.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 08:34

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villaya yapılan operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası kesildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villaya yapılan operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı.

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak katlardaki odalarda bulunan dolaplara saklandı.

Kumar oynatmak için villayı kiraladığı iddia edilen S.D, ikamete gelen polis ekiplerine kapıyı açtı.

Villada detaylı arama yapan ekipler, kumar oynayan şüphelileri saklandıkları dolaplarda tespit ederek yakaladı.

Olayda 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası uygulanırken, S.D'ye yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

İzmir'de kumar oynadıkları belirlenen şüpheliler dolaplarda saklanmaya çalıştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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