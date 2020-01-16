İzmir'de kültür sanat

16.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:56

Yaklaşan sömestir tatili, İzmir'in kültür sanat programını bu hafta Çocuk Filmleri Şenliği ile renklendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şenlik kapsamında kentin 30 ilçesindeki bazı kültür merkezlerinde 18 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında çocuk filmleri gösterilecek.

"Can Dostlar", "Fırıldak Ailesi", "Bücür", "Kral Şakir Oyun Zamanı", "Bizim Köyün Şarkısı", küçük sinema severlerin sömestir tatilinde izleyebileceği şenlik filmleri arasında yer alacak.

Fark Yaratanlar ve Dostları sanatseverlerle buluşacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 19 Ocak'ta Tekerlekli Sandalye Dans Projesi etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İbrahim Yazıcı şefiliğinde düzenlenen "Fark Yaratanlar ve Dostları" adlı gösteride sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, Zibelhan Dağdelen, tenor Aydın Uştuk, bas Hasan Alptekin, piyanistler Deniz Dağdelen, Emre Altpekin sahneye çıkacak.

Sanat yönetmenliğini Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin üstlendiği etkinlik, tekerlekli sandalyeli dansçı Bora Acar Zöngür ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Konservatuvarı öğrencileri Efe Kızık, Melisa Kuyumcu, Deniz Sarıçoban, Nilsu Şaylı ve Ece Tunca ile sanatseverleri buluşturacak.

Opera, bale, senfoni

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Ocak'ta AASSM'de "Joseph Haydn Akşamı" düzenleyecek.

Orhun Orhon şefliğindeki konserde, Haydn senfonileri seslendirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 17 Ocak'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserde, yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesi sahneye aktarılıyor.

İbrahim Yazıcı şefliğinde sahnelenen eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak, Karşıyaka ve Bornova Bozkurt Kuruç sahnelerindeki oyunlarla tiyatro izleyicisinin karşısına çıkacak.

Konak Sahnesi'nde 17 ve 18 Ocak'ta "Türkiye Kayası", 21 ve 22 Ocak'ta "İkimizin Dünyası"; Karşıyaka Sahnesi'nde 17 ve 18 Ocak'ta "Annemin Son Çılgınlıkları", 21 ve 22 Ocak'ta "Arf Sabiti"; Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise 18 Ocak'ta "Kantocu", 21 ve 22 Ocak'ta "Kaşıkçılar" sahnelenecek.

Fehime Seven'in kaleminden Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin öyküsünü anlatan "Türkiye Kayası" adlı eseri Seval Erözmen Kip yönetiyor.

Michael Frayn'ın yazıp Yusuf Köksal'ın yönettiği "İkimizin Dünyası", farklı çiftlerin benzer hikayelerini eğlenceli bir bakış açısıyla seyirciye sunuyor.

Julie Jensen'in yazıp Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı eserde, annesi alzaymır hastası olan Dot'un mücadelesi anlatılıyor.

Feraye Şahin'in yazıp Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından bölümleri aktarıyor.

Sabri Özmener'in yönetmenliğini üstlendiği "Kantocu"da, Milli Mücadele yıllarında İstanbul gece hayatındaki Verjin'in hikayesi, Haldun Dormen'in kaleminden sahneleniyor.

Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü yaptığı "Kaşıkçılar", bir kaşık ustasının hayatını ve geleneksel sanatlarını seyirciye ulaştırıyor.

Kaynak: AA