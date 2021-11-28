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Son dakika haberi... İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldüTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Buca ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tuğberk Sayhan hayatını kaybetti.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Buca ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tuğberk Sayhan hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Tuğberk Sayhan idaresindeki 06 FK 2371 plakalı otomobil, Buca Batı çıkışından Gaziemir istikametine seyrettiği sırada bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sayhan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... İzmir'de kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

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