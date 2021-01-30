İzmir'de kontrolden çıkan pikabın 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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İzmir'de kontrolden çıkan pikabın 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

30.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:34
İzmir'de kontrolden çıkan pikabın 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 35 HA 5433 plakalı pikap, Mustafa Ekmekçi Kavşağında kontrolden çıkarak önce H.Ö yönetimindeki 16 L 1067 plakalı hafif ticari araca ardından da park halindeki 06 EE 6901 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle pikabın motor bölümünde çıkan kısa süreli yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücü H.B ile diğer araçlardaki M.K, C.K ve B.D yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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